«أوبك+» تجري تعديلات طوعية.. الإمارات تؤكد التزامها باستقرار «سوق النفط»

خلال اجتماع افتراضي، للدول الثماني الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك+”، وافقت هذه الدول “على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026، ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3.375 مليون برميل يوميا”.

وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن “دول تحالف “أوبك بلس”، والتي أعلنت سابقا عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، اجتمعت اليوم افتراضيا، لمراجعة أوضاع السوق العالمية والنظرة المستقبلية”.

وأضافت أنه “مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والنظرة المستقبلية الإيجابية للسوق، أكدت هذه الدول مجددًا قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في عودة تدريجية ومرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، ابتداءً من 1 أبريل 2025، مع البقاء في حالة تأهب للتكيف مع الظروف المتغيرة”.

وأشارت “إلى أنه يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها تبعا لأوضاع السوق، كما ستسمح هذه المرونة للتحالف بالاستمرار في دعم استقرار سوق النفط”.

وأكدت دول تحالف “أوبك+”، مجددا “التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية لإنتاج النفط، ونيتها للتعويض الكامل عن أي كميات زائدة الإنتاج منذ يناير 2024، وفقا لخطط التعويض المقدمة إلى الأمانة العامة لمنظمة “أوبك”، مع ضمان إتمام جميع التعويضات بحلول يونيو 2026”.

وبحسب “رويترز”، “وافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري”.

وكانت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+” أعلنت سابقًا عن “تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية”.

وأكدت دولة الإمارات “التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب”، كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، “عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية”.