«أوبك» تجري مشاروات بشأن انضمام دول جديدة

أعلن أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيض،أن المنظمة تُجري حالياً مشاورات مع دولٍ عدة لديها رغبة بالانضمام إلى «ميثاق التعاون المشترك» ومنها البرازيل.

وأشار الغيص في تصريحات صحفية أمس إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي لا تزال مستمرة.

وكانت أعلنت البرازيل من وقت سابق، أنها تسعى للانضمام إلى تحالف “أوبك+” بصفة مراقب وليس بعضوية كاملة، بعد الإعلان عن انضمام بوينس آيرس إلى التحالف النفطي اعتباراً من يناير 2024.

وتحدث الغيص عن «ميثاق التعاون المشترك» وأن هدفه تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط ،من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالاتٍ عدة، منها التكنولوجيا بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط.

وحول وجود أية تغيرات مستقبلية على إنتاج النفط للدول الأعضاء في المنظمة، قال الغيص إن النجاحات المتواصلة للاتفاقية حفزت الدول المشاركة في الإعلان على مواصلة تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها، لدعم استقرار أسواق النفط العالمية سارية المفعول حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إضافة إلى أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تماماً بالاتفاقية، خاصةً فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية.

ولفت الغيص إلى قيام بعض الدول المشاركة في الاتفاقية، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات ودولة الكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية شهر آذار/مارس المقبل لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.