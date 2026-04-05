أوبك ترفع «إنتاج النفط» بمقدار 206 آلاف برميل يومياً

أعلن تحالف “أوبك+” اليوم الأحد عن استئناف زيادات إنتاج النفط بإضافة نحو 206 آلاف برميل يومياً خلال أبريل الجاري، في خطوة رمزية تهدف إلى مواجهة التحديات المتصاعدة في أسواق الطاقة جراء التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

ووفق تقرير وكالة “بلومبرغ”، جاء القرار خلال الاجتماع الشهري لأعضاء التحالف عبر الفيديو، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، بعد تعليق سلسلة الزيادات خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعد هذا المستوى من الزيادة أكبر من الزيادات الشهرية السابقة البالغة نحو 137 ألف برميل يومياً في أواخر العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن التحرك جاء في ظل المخاوف المتصاعدة من اضطرابات محتملة في الإمدادات، لا سيما عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، وسط تصعيد الحرب الإيرانية المستمرة منذ فبراير.

وتواجه بعض الدول الأعضاء قيوداً على قدرتها الإنتاجية، في حين تمتلك السعودية والإمارات الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة ضمن التحالف.

وأكد المندوبون أن “أوبك+” ستواصل إعادة الإمدادات المخفضة تدريجياً، مع الحفاظ على المرونة لتعديل جدول الزيادات وفق مستجدات السوق والظروف الجيوسياسية.

وعززت أهمية التنسيق بين القوى الكبرى في التحالف تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي يوم الخميس، حيث أكدا على ضرورة العمل المشترك لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيداً متواصلاً، مع استمرار الحرب الإيرانية وضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وطهران من جهة أخرى، ما زاد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

ويحاول التحالف من خلال هذه الزيادة الرمزية في الإنتاج إرسال رسالة للأسواق مفادها أن “أوبك+” ملتزمة بالحفاظ على التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع التحديات الجيوسياسية المتنامية.