«أوبك» تزيد الإنتاج 137 ألف برميل يومياً… والأسعار ترتفع وسط تقلبات السوق

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في تعاملات الثلاثاء بعد إعلان مجموعة “أوبك+” عن زيادة الإنتاج، لكنها جاءت أقل بكثير من توقعات المتعاملين في السوق، ما عزز معنويات المستثمرين حول استقرار الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.64% إلى 62.66 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنفس النسبة لتصل إلى 66.44 دولار للبرميل.

وكان 8 أعضاء في مجموعة “أوبك+” قد اتفقوا يوم الأحد الماضي على زيادة الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهو رقم يقل كثيرًا عن الزيادات الشهرية السابقة، التي بلغت 555 ألف برميل يوميًا لشهري سبتمبر وأغسطس، و411 ألف برميل يوميًا لشهري يوليو ويونيو، كما أنه أقل من توقعات بعض المحللين.

وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى “إيه إن زد”، في مذكرة للعملاء، إن خطوة “أوبك+” تمثل تراجعًا عن التخفيضات السابقة المخطط لها حتى نهاية 2026، بعد عودة سريعة للشريحة السابقة من البراميل المعلقة خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساهمت المخاوف من تراجع معروض الخام، نتيجة احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا، في دعم أسعار النفط، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي قرار “أوبك+” وسط تقلبات مستمرة في الطلب العالمي على النفط، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تأثيرات التضخم والضغوط الاقتصادية على الاقتصاديات الكبرى، ما يجعل السوق متأثرًا بشكل مباشر بأي تعديل في الإنتاج أو العقوبات الدولية.