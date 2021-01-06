«أوبك» تستثني ليبيا من خفض الإنتاج مراعاة لظروف البلاد

شارك رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في الاجتماع الوزاري (رقم 13) لتحالف أوبك+ عبر الدائرة الافتراضية يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وبحسب ما أفادت المؤسسة اليوم الأربعاء، فقد قام المجتمعون بتقييم حالة سوق النفط الدولية من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الانتاج المتفق عليها وقرروا الإبقاء على معدلات الانتاج الحالية لمعظم الدول الأعضاء في التحالف حتى نهاية شهر مارس 2021.

ونظراً لاستمرار انخفاض الطلب على النفط بالأسواق العالمية بسبب استمرار جائحة كورونا فقد بادرت المملكة العربية السعودية بتخفيض إنتاجها اليومي بمعدل إضافي يصل إلى مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير ومارس لدعم استقرار السوق، كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري القادم في بداية شهر مارس 2021.

يُشار إلى أن تحالف أوبك+ والذي يضم 23 دولة قد قرر في السابق تخفيض إمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم اعتباراً من مايو 2020 ، وتم تعديل التخفيض الى 7.7 مليون برميل في اليوم اعتباراً من اغسطس 2020، ثم إلى 7.2 مليون برميل في اليوم اعتباراً من بداية يناير 2021.

واستمر استثناء دولة ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات نظراً للظروف التي تمر بها هذه الدول.

الجدير بالإشارة أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.