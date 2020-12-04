«أوبك» تستثني ليبيا من خفض الإنتاج نظراً لظروف البلاد

شارك رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في الاجتماع الوزاري رقم 180 لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، والذي انعقد عبر الدائرة الافتراضية يوم الاثنين، ومن بعده الاجتماع الوزاري رقم 12 لتحالف “أوبك+”، والذي انعقد أيضاً عبر الدائرة الافتراضية أمس الخميس.

وقام المجتمعون بتقييم حالة سوق النفط الدولية من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها وقرروا زيادة الإمدادات بقيمة 500 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير القادم، مع عقد اجتماع وزاري بداية كل شهر لتقييم حالة السوق واتخاذ القرار المناسب بشأن الإمدادات خلال الشهر التالي.

يُشار إلى أن تحالف “أوبك+” والذي يضم 23 دولة قد قرر في السابق تخفيض إمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من مايو 2020 وتم تعديل التخفيض إلى 7.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من أغسطس 2020، وكان مقررا تعديل التخفيض إلى 5.7 مليون برميل في اليوم، اعتبارا من بداية يناير 2021 ولكن تم الاتفاق علي زيادة الإمدادات بشكل تدريجي للمحافظة على استقرار السوق النفطية.

هذا وقد تم استثناء دولة ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات نظرا للظروف التي تمر بها هذه الدول.

كما رحب المجتمعون باستئناف ليبيا للإنتاج وأكدوا استمرار استثناءها من التخفيضات في هذه المرحلة لحاجة ليبيا الماسة لزيادة معدلات الإنتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية.

من جانبه أشاد رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله بترحيب المجتمعين بعودة ليبيا للإنتاج واستمرار استثناءها من المشاركة في التخفيضات، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

هذا وقفزت أسعار النفط اليوم الجمعة نحو اثنين بالمئة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات.

وبحسب ما أفادت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية، فقد ارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول إغلاق الأسواق الآسيوية بعد أن ربح نحو واحد بالمئة أمس الخميس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 46.48 دولار للبرميل.

واتفقت أوبك وروسيا أمس الخميس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير القادم بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة.

وقال غولدمان ساكس في تقرير بعد القرار “أوبك+”: “تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة… مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021”.

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل سبعة بالمئة من الطلب العالمي اعتبارا من يناير القادم، مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تواصل “أوبك+” التخفيضات الحالية حتى مارس على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا.

أيضا تلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخما في الكونغرس الأميركي.