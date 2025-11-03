أوبك تعلن: 8 دول تزيد إنتاج النفط 137 ألف برميل يومياً

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أن ثماني دول أعضاء في تحالف “أوبك+” قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً في ديسمبر 2025، مع تعليق أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من عام 2026.

وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقد في 2 نوفمبر 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها، وشارك فيه كل من المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، التي سبق لها الإعلان عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023.

وقالت أوبك في بيانها إن قرار الزيادة جاء في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق الصحية، التي انعكست في انخفاض مخزونات النفط، مشيرة إلى أن التعديل سيتم تنفيذه ضمن التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها سابقاً.

وبحسب البيان، سترفع روسيا إنتاجها إلى 9.574 مليون برميل يومياً، والسعودية إلى 10.103 مليون برميل يومياً، وكازاخستان إلى 1.569 مليون برميل يومياً، والعراق إلى 4.273 مليون برميل يومياً، والكويت إلى 2.580 مليون برميل يومياً، والإمارات إلى 3.411 مليون برميل يومياً، والجزائر إلى 971 ألف برميل يومياً، وعمان إلى 811 ألف برميل يومياً.

ويُذكر أن حصص الإنتاج في تحالف “أوبك+” تحدد سنوياً، حيث بلغ الحد الإجمالي للإنتاج في 2024 نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص، بينما لا تزال القيود الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية 2026.