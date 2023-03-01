«أوبك» تُثمن دور ليبيا وحرصها من أجل وحدة المنظمة

ثمنت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، على دور ليبيا وحرصها من أجل وحدة المنظمة وتعزيز جهودها بما يخدم المصالح المشتركة للجميع.

جاء ذلك على لسان أمين عام المنظمة هيثم فيصل الغيص، الذي يُجري زيارة للعاصمة طرابلس بناء على دعوة رسمية من وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بمقر المجلس في طرابلس، بحضور وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.

ورحب المنفي في مستهل اللقاء، بأمين عام المنظمة والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية الدور المأمول للمنظمة في الحفاظ على التنسيق بين الدول المنتجة للنفط.

من جانبه اعتبر الغيص أن ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.