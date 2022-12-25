«أوبك» تُشيد بجهود ليبيا ومساهمتها مع المنظمة

أشادت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بمساهمة ليبيا وجهودها التي وصفتها بالكبيرة مع المنظمة لسنوات طويلة وفي أوقات عصيبة للغاية، مع بداية إعلان اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في سنة 2016، وكذلك خلال انتشار وباء كوفيد 19 في العام 2020.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص إلى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الاستقلال، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

كما أشاد الغيص بمداخلات وزير النفط والغاز محمد عون الذي كان يشغل منصب مندوب ليبيا لدى أوبك ودعمه المستمر خلال المفاوضات التاريخية، التي نتج عنها توقيع اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبِك والدول غير الأعضاء في المنظمة سنة 2016.