«أوبك+» تُقرر الإبقاء على نفس مستويات إنتاج النفط

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك” وحلفائها خارج “أوبك+”، اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الوزاري الـ16، الإبقاء على مستويات ضبط الانتاج التي تم تحديدها بداية شهر أبريل، وذلك نظرا لحالة الغموض التي تحوم حول انتعاش الطلب.

و خلال هذا الاجتماع، تم إقرار مواصلة تنفيذ قرار ضبط الإنتاج التي اتخذ خلال الاجتماع الوزاري الـ15 ، بحسب ما أفاد البيان النهائي للاجتماع الذي جرى اليوم الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي.

يُشار إلى أن منظمة “أوبك” قد قررت خلال الاجتماع السابق الذي جرى يوم 1 أبريل رفع مستوى الإنتاج بشكل تدريجي إلى 350 ألف برميل في اليوم في شهر مايو و يونيو وإلى 450 ألف برميل يوميا في شهر يوليو.

و خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه مناصفة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك، أشار أعضاء منظمة ”أوبك+” إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعرف منحى تصاعدي في العديد من الدول وهذا بالرغم من حملات التلقيح الجارية وأن هذه الموجة الجديدة قد تعرقل انتعاش الطلب الاقتصادي وعلى النفط.

واختتم البيان النهائي للاجتماع بالقول: “يجب على كل الدول المشاركة التحلي باليقظة و المرونة و هذا نظرا للظروف الغامضة للسوق”.

من جهة أخرى، أشار الدول الأعضاء في منظمة “أوبك+” إلى استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي مرفقة بمستويات غير مسبوقة من الدعم المالي والميزاني، حيث توقعوا أن تتسارع وتيرة الانتعاش خلال السداسي الثاني.

كما تطرق البيان إلى مستويات التخزين التجاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى ارتفاع هذه المستويات بـ14،4 مليون برميل شهر مارس 2021.

وخلال اجتماعهم الوزاري الـ16، تباحثت دول “الاوبيب+” في التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة “أوبيب” وخارج “أوبيب” وكذا المعطيات حول انتاج النفط الخام لشهر مارس 2021.

وخلُص التقرير إلى أن نسبة الامتثال الشامل لتعديلات الإنتاج قد بلغت 115 بالمئة خلال شهر مارس، مما يعزز، بحسب البيان، “التوجه نحو امتثال قوي لمستويات خفض الإنتاج”.

ووفقاً للبيان، تمت دعوة البلدان الأعضاء في التحالف والتي لم تحقق معدل امتثال أدنى بـ100 بالمئة إلى تعويض فائض الإنتاج.

كما أعربت الدول المشاركة في بيان التعاون بالالتزام على الامتثال التام وتعويض العجز المسجل سابقا فيما يخص تعديل الإنتاج وهذا قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة خلال الاجتماع الـ16 إلى “ضرورة تسريع جهود إعادة استقرار السوق”.

كما اتفقت دول “أوبك+” على عقد الاجتماع الـ30 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة ”أوبك” وخارج أوبك والاجتماع الوزاري الـ17 يوم 1 يونيو المقبل.

الجدير بالإشارة إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.