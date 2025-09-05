«أوبن إي آي» تُجهز لإطلاق أول شريحة «ذكاء اصطناعي» خاصة بها

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة أوبن إيه.آي، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تخطط لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها لأول مرة، ومن المتوقع إطلاقها في العام المقبل 2026.

ويأتي ذلك بالتعاون مع شركة أشباه الموصلات الأميركية برودكوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات “أوبن إيه.آي” التقنية وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين.

وفقاً للتقرير، فإن “أوبن إيه.آي” تعتزم استخدام هذه الشريحة داخلياً فقط لتشغيل أنظمتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، دون طرحها لعملاء خارجيين في الوقت الحالي، في محاولة لضمان استقرار أداء نماذجها المتقدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وحتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من قبل شركتي “أوبن إيه.آي” و”برودكوم” للرد على هذا التقرير، كما لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحته بشكل مستقل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير العام الماضي التي كشفت عن تعاون “أوبن إيه.آي” مع “برودكوم” وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية “تي.إس.إم.سي” لتطوير أول شريحة داخلية لتشغيل أنظمتها، مع دمج شرائح من شركتي “إيه.إم.دي” و”إنفيديا” لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية التقنية الضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الضخمة.

وذكرت تقارير سابقة أن “أوبن إيه.آي” تبحث بجدية عن تنويع مصادر الشرائح وخفض التكاليف، في ظل اعتمادها الكبير على شرائح “إنفيديا”، خصوصاً بعد تزايد الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر العالم.

وفي تصريحات حديثة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “برودكوم”، هوك تان، إن الشركة تتوقع نمواً كبيراً في إيرادات قطاع الذكاء الاصطناعي للسنة المالية 2026، بعد حصولها على طلبات بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار من عميل جديد مرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، دون الكشف عن هويته.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق عالمي ضخم بين كبرى شركات التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وميتا، التي طورت بدورها شرائح مخصصة لمعالجة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، استجابةً لتزايد الحاجة إلى قدرات معالجة عالية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يُذكر أن تطوير شرائح خاصة قد يمنح “أوبن إيه.آي” مزايا تنافسية كبيرة من حيث السرعة، الكفاءة، والسيطرة التقنية، مما يعزز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي الذي يشهد نمواً متسارعاً وتنافساً حاداً.