«أوبو وشارب» تشعلان سباق الهواتف الذكية.. فخامة وقوة وتقنيات رائعة

تستعد شركات الهواتف الذكية الكبرى لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تعد بتحقيق طفرة في تجربة المستخدم، مع مواصفات متقدمة وتقنيات حديثة تجعل المنافسة على القمة أكثر سخونة من أي وقت مضى، في مقدمة هذه الإصدارات، يبرز هاتف Oppo Reno15 وعودة Sharp القوية مع Aquos sense10، لتقدمان تجارب مذهلة لعشاق أجهزة أندرويد.

Oppo Reno15: القوة والتقنية في جهاز واحد

يحمل هاتف Reno15 من Oppo مزيجًا فريدًا من التصميم المتين والأداء العالي. يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مع دعم تقنية eSIM وشريحة مودم متطورة للاتصال بشبكات 5G.

وشاشة الجهاز LTPO AMOLED بمقاس 6.32 بوصة، بدقة 1216×2640 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة 460 بيكسل/الإنش، محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، لتوفير تجربة مشاهدة غامرة ومريحة للعين.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 8450، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

أما الكاميرات، فالجهاز مزود بكاميرا ثلاثية 200+50+50 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل. كما يحتوي على منفذين لشرائح الاتصال، USB Type-C 2.0، NFC، ماسح بصمة مدمج بالشاشة، تقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية ضخمة 6200 مللي أمبير مع شاحن سريع 80 واط.

Sharp Aquos sense10: عودة قوية لعالم أندرويد

أعلنت Sharp عن هاتفها الجديد Aquos sense10 الذي يتميز بقدرات تصوير استثنائية وتصميم متين. الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، ومقاوم للصدمات وفق معايير MIL-STD-810H/G، بأبعاد 149×73×8.9 ملم ووزن 166 غرامًا.

وشاشة الهاتف LTPO IGZO OLED بمقاس 6.1 بوصة، بدقة 1080×2340 بيكسل، وتردد يصل إلى 240 هيرتز، مع كثافة 422 بيكسل/الإنش وسطوع يصل إلى 2000 nits.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 القابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 المطور بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

والكاميرا الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل مع مستشعر gyro-EIS، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، بينما يحتوي الهاتف على مكبرات صوت عالية الأداء، منفذين لشرائح الاتصال، USB Type-C 3.2، NFC، ماسح بصمة، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شاحن سريع 36 واط.