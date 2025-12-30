أوجلان يدعو إلى تنفيذ اتفاق «10 مارس».. تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في الحل السوري

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، إلى تنفيذ اتفاق 10 مارس بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، مشددًا على أن هذا الاتفاق سيعزز مسار التسوية السياسية في سوريا ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

في تصريح له اليوم، أكد أوجلان أن الالتزام بالاتفاق سيعمل على تجنب أي صراع جديد في سوريا ويمنع العواقب التي قد تكون “غير قابلة للاسترجاع”. كما شدد على أن دور تركيا في تسهيل وتنفيذ هذا الاتفاق يعد أمرًا حيويًا. وذكر أن الخطوات المقبلة تتطلب تعاونًا بنّاءً من جميع الأطراف، بما في ذلك أنقرة، لتحقيق السلام الداخلي في سوريا واستقرار المنطقة بشكل عام.

التسوية السورية ودور “قسد” في العملية

من جانب آخر، كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت عن تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي إلى دمشق في 25 ديسمبر 2025 بسبب “أسباب تقنية”. وكانت هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة المشاورات حول دمج قوات “قسد” ضمن الجيش السوري، وهو الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.

في الوقت نفسه، وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة السورية لم تلمس إرادة حقيقية من جانب “قسد” لتنفيذ اتفاق 10 مارس، مشيرًا إلى مماطلة في التنفيذ من قبل القوات الكردية.

مزيد من التطورات في الملف السوري

رغم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، يرى الكثير من المحللين أن الدمج الفعلي لقوات “قسد” ضمن الجيش السوري يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة في سوريا وضمان الاستقرار الأمني. ويأتي هذا في ظل التصعيد المستمر في بعض المناطق السورية، وهو ما يستدعي حلولًا عاجلة من جميع الأطراف المعنية.