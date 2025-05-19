أوجلان يدعو لتحول تاريخي وعلاقة «أخوة» مع الدولة التركية

في أول تعليق له على القرار التاريخي بحل حزب العمال الكردستاني وتسليم السلاح، دعا زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، إلى “تحول كبير” في العلاقة بين الدولة التركية والأقلية الكردية، معتبرًا أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تُعاد صياغتها على أساس “مفهوم الأخوة” وليس العداء والانقسام.

وقال أوجلان، في رسالة نقلها وفد من حزب “العدالة والمساواة والديمقراطية” (ديم) خلال زيارة إلى سجنه في جزيرة إيمرالي، إن “الإخوة قد يتقاتلون، لكن لا يمكنهم العيش بدون بعضهم بعضًا”، مشبّهًا الانقسام القائم بعلاقة مقطوعة بين أشقاء، وداعيًا إلى إزالة “الأفخاخ وحقول الألغام” التي تفسد العلاقة، وإصلاح “الطرق والجسور المقطوعة”.

وجاءت دعوة أوجلان بعد عشرة أيام على إعلان حزب العمال الكردستاني، في 12 أيار/مايو، حل جناحه المسلح، في خطوة وصفت بالتاريخية لإنهاء النزاع المسلح المستمر منذ عام 1984، والذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، غالبيتهم في جنوب شرق تركيا.

وفي رسالته، وصف أوجلان التحول الحاصل بأنه “تاريخي”، مؤكدًا أن الفرصة باتت مهيأة لوضع حد لصراع دموي استمر لعقود. كما عبّر عن حزنه لوفاة سري ثريا أوندر، نائب رئيس البرلمان السابق وأحد أبرز مهندسي الحوار مع الحكومة، قائلاً إنه “كان شخصًا حكيمًا” ترك “ذكريات عزيزة علينا أن نبقيها حيّة”.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أنها ستراقب عملية نزع السلاح عن كثب، فيما يرى مراقبون أن أنقرة قد تبدي انفتاحًا تدريجيًا تجاه الأكراد، وسط ترجيحات بإمكانية تخفيف ظروف احتجاز أوجلان، دون وجود مؤشرات واضحة على احتمال الإفراج عنه في المدى المنظور.