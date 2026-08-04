أوجلان يوجه رسالة مصالحة: السلام بين «الأتراك والكرد» فرصة تاريخية للجميع

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، الأتراك والكرد إلى دعم “القانون الإطاري” الخاص بعملية السلام، مؤكداً ضرورة عدم التشاؤم بسبب تأخر إقرار هذا القانون.

وقال أوجلان في رسالة نقلتها هيئة سياسية من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، إن هذه الخطوة تمثل “بداية لمسار ديمقراطي تاريخي يهدف إلى إنهاء النزاع المسلح المستمر منذ عقود، والاندماج في المجتمع”.

وشدد أوجلان على أن عملية السلام لا تمثل حاجة تخص الأكراد وحدهم، ولا تخدم فئة دون أخرى، بل تعد حاجة لكل من يعيش في تركيا بمختلف أعراقه وقومياته، معتبراً أن نتائجها ستنعكس على مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها.

وأضاف أن نجاح هذا المسار يمكن أن يفتح الطريق أمام تطور القانون الديمقراطي وتعزيز الفرص الاقتصادية، واصفاً العملية بأنها عمل كبير يُنجز من أجل 86 مليون نسمة يعيشون في البلاد.

وأوضح زعيم حزب العمال الكردستاني أن الطريق ما زال طويلاً وأن جميع الملفات لم تُحل بعد، لكنه دعا إلى الابتعاد عن النظرة التشاؤمية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تحتاج إلى فهم دقيق للخطوة والمسؤوليات المطلوبة من الجميع لإنجاحها.

وقال أوجلان إن الوضع الراهن لا يستدعي مقاربة سلبية، مشيراً إلى وجود مساحة واسعة يمكن البناء عليها عبر تنظيم المجتمع وتوحيد الجهود من أجل تحقيق تقدم في مسار السلام.

وفي ختام رسالته، اعتبر أوجلان أن القانون الذي سيقره السياسيون لا يمثل مجرد نص تشريعي، بل يشكل “المفتاح” الذي يفتح الطريق أمام العملية، مضيفاً أن “أبواب الجمهورية الديمقراطية باتت مفتوحة على مصراعيها”، وداعياً إلى استثمار هذه المرحلة لتحقيق انطلاقة تخدم السلام والاقتصاد والمستقبل المشترك.

ونقلت الرسالة هيئة سياسية من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) عقب زيارة أجرتها لأوجلان في محبسه بسجن جزيرة إمرالي القريبة من إسطنبول.

وقال وفد حزب DEM في بيان عقب اللقاء: “لقد عقدنا، بصفتنا وفد حزب DEM في إمرالي، لقاء مع السيد عبد الله أوجلان بتاريخ 2 أغسطس 2026. وقد شارك السيد أوجلان خلال اللقاء تقييماته بشأن الأعمال الجارية في هذه المرحلة التي نمر بها، والمسؤوليات التاريخية للفترة المقبلة، كما نقل إلى وفدنا الرسائل التي يرغب في إيصالها إلى الرأي العام”.