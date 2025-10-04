أوربان: المجر ستقف على الحياد إذا قررت أوروبا خوض الحرب

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السبت، أن بلاده ستلتزم بالحياد في حال قررت الدول الأوروبية خوض الحرب، مشيرًا إلى أن المجر تمتلك القوة والقدرة لتجنب الانخراط في أي صراع عسكري محتمل.

وقال أوربان في تصريح نقله موقع “هيتيك” إن “معظم دول الاتحاد الأوروبي تتفق خلف الأبواب المغلقة مع المجر على أن أوروبا تنزلق نحو الحرب، وسترسل عاجلًا أم آجلًا قوات إلى أوكرانيا، والتي ستعود في توابيت”، مضيفًا أن بلاده ستسعى بكل الوسائل لتفادي هذا المسار.

وأوضح أوربان أن المجر ستواصل استخدام حقها في نقض أي قرارات أوروبية تتعارض مع مصالحها الوطنية، مؤكدًا: “لا أستطيع منع الفرنسيين أو الألمان من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، لكن يمكنني منع الاتحاد الأوروبي من جر المجر إلى مثل هذه العمليات، لأن لدينا الحق في ذلك”.

وتأتي تصريحات أوربان في ظل تصاعد التحذيرات الروسية من احتمال نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما اعتبرته موسكو “تصعيدًا خطيرًا” وتهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.