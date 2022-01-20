«أورسو»: إيطاليا بمكنها فعل الكثير لحل الأزمة الليبية

قال رئيس لجنة الأمن الوطني بالبرلمان الإيطالي أدولف أورسو إن روما يمكنها فعل الكثير لحل الأزمة الليبية، مشيرا أنّ روسيا وتركيا اليوم لديهما طموح أكبر في ليبيا.

وذكر أورسو أنّ إيطاليا انزلقت في عام 2011 في عملية عسكرية ضمن حلف الناتو وهي لم ترغب فيها، معتبرا أن العملية العسكرية لحلف الناتو لدعم الثورة الليبية هي عملية ضد مصالح روما الوطنية في ليبيا.

وتابع أورىسو أنّ ليبيا غرقت في الفوضى نتيجة ذلك التدخل وغياب التشاور في أوروبا بشأن ليبيا، مضيفا أنّ موسكو تبحث الآن عن منفذ في البحر المتوسط مع قواعدها العسكرية في سوريا.

واضاف أورسو أنّ إيطاليا اليوم أرض حدود بالنظر إلى أي صراع يحدث في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، ويمكنها الحصول على نتائج داخل رقعة الشطرنج الغربية فقط.