أورلاندو: ندعم جهود ليبيا بـ«إدارة الهجرة» وتعزيز أمن الحدود

بحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال اجتماع عُقد اليوم.

وتناول اللقاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مناقشة سبل دعم المؤسسة العسكرية بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم جهود التنمية.

كما بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة القائمة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو دعماً واضحاً من الاتحاد الأوروبي لجهود ليبيا في إدارة ملف الهجرة، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات تهريب البشر، مع التشديد على احترام السيادة الليبية الكاملة في إدارة هذا الملف وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وأوضح أورلاندو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه عقد اجتماعاً تمهيدياً وصفه بالمثمر في طرابلس مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار أورلاندو إلى إشادة الاتحاد الأوروبي بالآلية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الليبية لتسهيل عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع سفاراتهم، مؤكداً العمل على تعزيز الدعم الأوروبي لزيادة عمليات العودة الطوعية، ودعم الاستجابة الإنسانية الحكومية، وتحسين إدارة الحدود البرية والبحرية.

كما ذكر أن قاعدة العمليات الأمامية التي افتُتحت مؤخراً في وادي بلدانة تمثل دليلاً عملياً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الجيش الليبي وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة تهريب البشر على مسارات الهجرة الصحراوية الرئيسية.

ولفت كذلك إلى أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري الجديد المزمع إنشاؤه في بنغازي بدعم من عملية “إيريني” الأوروبية سيسهم في تعزيز عمليات إنقاذ الأ