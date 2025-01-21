«أورلاندو» يبحث مع «الصديق الصور» سبل تعزيز دعم  

عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا أورلاندو، “اجتماعا اليوم في طرابلس، مع النائب العام الصديق الصور”.
وقال أورلاند: “بحثنا سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لمكتب النائب العام، من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات، بما في ذلك مركز البحوث الجنائية والتدريب”.
وأضافت: “أعدتُ التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الرقابة والشفافية والمساءلة، لا سيما في إدارة الثروة العامة، إن دور مكتب النائب العام، بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا وازدهار الأجيال الحالية والمستقبلية”.
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