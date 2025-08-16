الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الثابت لمفوضية الانتخابات

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، على أهمية إجراء انتخابات بلدية ناجحة اليوم 16 أغسطس، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى ضمان حرية وانتظام العملية الانتخابية في كافة أنحاء البلاد.

وعبّر أورلاندو، في منشور على منصة X، عن قلقه إزاء تعليق التصويت في المدن الكبرى والهجمات على مكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذّراً من أن أي محاولة لترهيب الناخبين أو عرقلة حقهم في اختيار ممثليهم المحليين تهدد مسار التحول الديمقراطي في ليبيا.

وشدّد السفير الأوروبي على ضرورة المساءلة وأكد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

هذا وتستكمل ليبيا اليوم المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، بعد أن شهدت المرحلة الأولى مشاركة واسعة في عدد من البلديات.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار جهود دعم الانتقال الديمقراطي وتعزيز الحكم المحلي في البلاد، ضمن خطة لإجراء انتخابات منتظمة في جميع البلديات الليبية.

وتُشرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على العملية الانتخابية، مع وضع إجراءات لضمان نزاهتها وشفافيتها، وتشمل هذه الإجراءات المراقبة المحلية والدولية، والنقل المباشر لسير العملية الانتخابية من غرف العمليات ومراكز الاقتراع.