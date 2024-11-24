افتتاح أول مهرجان لـ«السينما الليبية الأوروبية» في طرابلس

افتتح سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، “أول مهرجان للسينما الليبية الأوروبية في طرابلس”.

وقال أورلاندو: “يسعدني أن افتتح أول مهرجان للسينما الليبية الأوروبية في طرابلس، بالتعاون مع الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون وسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا”.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، “أنه إنجاز مهم في الشراكة الثقافية بين ليبيا و الاتحاد الأوروبي”.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا سعادة السفير نيكولا اورلاندو علي منصة X سعدت بافتتاح أول مهرجان سينمائي ليبي… تم النشر بواسطة ‏European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا‏ في الأحد، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤