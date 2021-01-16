أوروبا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ30 مليوناً

عدد الإصابات بكورونا المستجد في أوروبا تخطت 30 مليونا فيما تستعد لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لإصدار توصيات بشأن ظهور نسخ متحورة من الفيروس أشد عدوى.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد، 30 مليونا و3 آلاف و905، وفق وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة حتى الساعة 8.00 بتوقيت غرينيتش.

ففي ألمانيا، تجاوز عدد الإصابات المليونين وفق معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية الجمعة فيما دفعت المستشارة الألمانية إلى تشديد “كبير” للقيود للجم انتشار الفيروس.

وأحصت ألمانيا، أكثر الدول تعدادا للسكان في الاتحاد الأوروبي 22 ألفا و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958.

كما سجلت خلال المدة الزمنية نفسها 1113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع وفيات “كورونا المستجد” إلى 44 ألفا و994.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن الصحة العالمية، فإن النسخة المتحورة التي اكتشفت في بريطانيا تنتشر في ما لا يقل عن 50 دولة ومنطقة حول العالم، بينما يعتقد أن النسخة المتحورة التي ظهرت في جنوب إفريقيا تنتشر في نحو 20 دولة، إلا أن المنظمة تعتبر أن هذا التقييم أقل من الواقع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نسخة متحورة أخيرة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلنت اليابان عن رصدها الأحد، قد تؤثر على الرد المناعي.