أوروبا تحذّر من «عواقب خطيرة» في حال تدهور صحة رئيس النيجر

حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، من «عواقب خطيرة» في حال تدهور صحة رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو، وفق تصريح لمتحدثة باسمه، حيث قالت إنّ «الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا ما زال الرئيس الشرعي للنيجر».

وأضاف خلال الاتصال مع تينوبو أنّ «ظروف اعتقال بازوم تتردّى، محذرا من أنّ «أي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة».

وفي 26 يوليو الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر، انقلابا على بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني، وحكومة تضم مدنيين وعسكريين.