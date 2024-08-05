أوروبا تخطط لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمُفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تدعم فرض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية الصينية في نوفمبر المقبل.

وشدد، في مقابلة مع صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية، على أن دول الاتحاد الأوروبي، التي غالباً ما تكون منقسمة بشأن القضايا المتعلقة بالصين، ستدعم التدابير الجمركية لمساعدة صناعة السيارات المحلية على التنافس مع الواردات الصينية.

وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدرك الحاجة إلى حماية قطاع صناعة السيارات داخل التكتل، حيث تنمو حصة الصين في سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل، وفق تعبيره.

وردت الصين في وقت سابق من العام الجاري، بغضب على الإعلان عن أن بروكسل ستفرض تعريفات جمركية تصل إلى 37.6% على صادراتها.