أوروبا تدعو روسيا والامارات إلى سحب المرتزقة من ليبيا

دعا البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وطالب البرلمان الاوروبي روسيا والإمارات وجميع الدول إلى التوقف الفوري عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا وسحب الموجودين حاليا.

وشدّد البرلمان الأوروبي على الدول التي تلجأ إلى خدمات مرتزقة فاغنر، إلى قطع أي صلة مع المجموعة الروسية والعاملين فيها.

وندد البرلمان الأوروبي «بشدة بالجرائم المشينة» لهذه المجموعة والتي تبين أن لها مرتزقة في أوكرانيا وسوريا والسودان وليبيا، علما أن القوى الغربية تخشى تدخلها في مالي.