أوروبا تضاعف استيراد الحبوب الروسية

ضاعف الاتحاد الأوروبي وارداته من الحبوب الروسية في شهر يونيو الماضي، ليقارب 12 مليون يورو، قبل زيادة الرسوم الجمركية.

وأظهر تحليل قامت به وكالة “نوفوستي” لبيانات “يوروستات”، أن الاتحاد الأوروبي استورد في بداية الصيف حبوبا بقيمة 11.8 مليون يورو من روسيا مقارنة بـ6.5 مليون في الشهر السابق”.

وبحسب البيانات، “زادت واردات القمح بشكل أساسي بحوالي 2.4 مرة، لتصل إلى 9 ملايين يورو، وكذلك الحنطة السوداء بحوالي 2.6 مرة، لتصل إلى 720 ألف يورو”.

ووفق وكالة “نوفوستي”، ” كانت إيطاليا المستورد الرئيسي في يونيو، حيث زادت مشترياتها خمسة أضعاف إلى 7.2 مليون يورو”.

يذكر أن “روسيا تتصدر دول العالم بصادرات القمح، وبحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي، فإن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي”.

هذا اعتبارا من الأول من يوليو، “فر ض الاتحاد الأوروبي رسوما أكبر على واردات الحبوب والبذور الزيتية ومنتجاتها المصنعة من روسيا وبيلاروس”، وأكدت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، “بأن روسيا ستفتح أسواقا جديدة لحبوبها بعد زيادة الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الحبوب الروسية”.