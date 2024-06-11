أوروبا تضع يدها على أموال روسيا والأخيرة تتوعد الرد!

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين، “بأن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية بحلول يوليو المقبل”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “نحو 1.5 مليار يورو من عائدات احتياطيات روسيا النشطة ستكون متاحة لأوكرانيا في يوليو المقبل،90% من هذه الأموال ستكون مخصصة للدفاع أما 10% لإعادة الأعمار”.

وأشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي، “سيخصص 1.9 مليار يورو إضافية لأوكرانيا لإجراء إصلاحات وبرامج الاستثمار”.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، صرح في وقت سابق، “بأن لدى روسيا عائدات من الأصول الغربية”، قائلا: “سنرد بقرارات مناسبة على مصادرة احتياطاتنا من العملات الصعبة”، مشيرا “إلى أن الدول الغربية بتصرفاتها تقوض الثقة بسياساتها بما في ذلك الاقتصادية والمالية”.

هذا “وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو، بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ومن الأصول المجمدة نحو 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي”.