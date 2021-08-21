أوروبا تُخصص أموالاً إضافية لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص مبلغ 41 مليون يورو لمساعدة الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل على مواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد، وكذلك على تأمين اللقاحات اللازمة.

ويتعلق الأمر بتقديم مساعدات لكل من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وآسيا، بحسب ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وفي هذا الإطار، سيُخصص الأوروبيون 31 مليون يورو من أجل مساعدة الدول على إدارة الأزمة الصحية وتعزيز قدرات البنى التحتية الصحية لديها، أما الـ10 ملايين المتبقية فستذهب لصالح منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “يونيسف” لمساعدتها على تأمين لقاحات في إطار آلية كوفاكس الدولية.

وتعليقاً على هذا القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون إدارة الأزمات يانيس ليناريتش، بأن الاتحاد يعتبر مساهماً أساسياً في الجهد الدولي لمحاربة الوباء، مشدداً على أنه يقدم عشرات الآلاف من الجرعات المضادة لكوفيد 19 أسبوعياً إلى الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن المبالغ المعلنة اليوم ستساعد المجموعات المهمشة على مواجهة تداعيات الوباء، خاصة اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش والسكان الأصليين في أمريكا اللاتينية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان ساهم بمبلغ يصل إلى 3 مليار يورو في آلية كوفاكس الدولية لضمان تسليم 1.8 مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، لـ29 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل، وقد نجحت آلية “كوفاكس” الدولية بتأمين 200 مليون جرعة لقاح لـ138 بلداً حول العالم.