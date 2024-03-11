أوروبا على شفا كارثة مناخية

أصدرت الوكالة الأوروبية للبيئة، تحذيرات مقلقة، مشيرة إلى أن أوروبا قد تواجه أوضاعا كارثية نتيجة المخاطر المناخية التي تواجهها.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن “الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا ستتفاقم وستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة”.

وأشار التقرير إلى أن التأثيرات المجتمعة لموجات الحرارة البحرية والتحمض واستنفاد الأكسجين في البحار وغيرها من العوامل “التلوث، وصيد الأسماك”، تهدّد عمل النظم البيئية البحرية.

وبحسب التقرير، فإن المناطق الأكثر عرضة للخطر هي تلك الواقعة في جنوب أوروبا “حرائق ونقص في المياه وما لذلك من تأثيرات في الإنتاج الزراعي، وتأثير الحرارة على العمل في الخارج والصحة”، والمناطق الساحلية المنخفضة الارتفاع “فيضانات، تسرب المياه المالحة”.

وشددت الوكالة في تقريرها، على أن شمال أوروبا لم يسلم من الآثار، وهذا ما تظهره الفيضانات الأخيرة في ألمانيا أو حرائق الغابات في السويد.

وقالت مديرة الوكالة لينا يلا مونونين: هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد ويجب أن تكون أيضا بمثابة طلقة تحذيرية، مشيرة إلى أن الأولوية هي أن تعترف الحكومات الأوروبية وشعوبها بالإجماع بالمخاطر وأن توافق على بذل مزيد من الجهد وبسرعة أكبر، مضيفة: علينا فعل المزيد واعتماد سياسات أقوى.

هذا وتعاني أوروبا من طقس شديد التقلب بشكل غير مسبوق بسبب الأمطار الغزيرة، والتي تسبب فيضانات تخلف عشرات القتلى، عدا عن الحرائق الضخمة التي تجتاحها.