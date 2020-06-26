أوروبا في طريقها لاعتماد عقار لعلاج كورونا… فكم يبلغ سعره؟

تقوم المفوضية الأوروبية بالنظر في توصية طبية تدعو إلى استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج مرض كوفيد-19، بحسب تقارير إعلامية.

وقد اعتادت المفوضية الموافقة على توصية وكالة الأدوية الأوروبية، ليصبح بذلك أول عقار لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتنتج عقار ريمديسيفير شركة “غيلياد ساينسز” للأدوية ومقرها الولايات المتحدة.

ولم تحدد الشركة سعراً نهائياً للعقار، ولكن تكلفته بالولايات المتحدة قد تصل إلى 5080 دولاراً لدورة العلاج الواحدة.

ويقتصر استخدام العقار على الحالات المتقدمة الحرجة التي تعاني من التهاب رئوي ولمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أوصت بالموافقة المشروطة على استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، ليصبح بذلك أول عقار يقترب من الحصول على الضوء الأخضر كعلاج لهذا المرض بالقارة الأوروبية.

وأوصت الوكالة، أمس الخميس، عبر لجنتها المعنية بالأدوية البشرية باستخدام العقار مع المرضى الذين لا يقل عمرهم عن 12 عاما ويعانون من الالتهاب الرئوي وبحاجة لمدهم بالأكسجين.