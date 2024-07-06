أوروبا 2024.. فرنسا تهزم البرتغال وتضرب موعدا مع إسبانيا

ابتسمت ركلات الجزاء للمنتخب الفرنسي لتقوده إلى الفوز على البرتغال في الدور ربع النهائي من كأس اوروبا لكرة القدم.

وفي التفاصيل، خرج منتخب البرتغال بقيادة نجمه “كريستيانو رونالدو”، من الدور ربع النهائي لبطولة “يورو 2024” بألمانيا، على يد نظيره الفرنسي، إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي، وحسم المنتخب الفرنسي نتيجة المواجهة بركلات الترجيح (5-4) حيث أضاع اللاعب البرتغالي جواو فيليكس ركلة الترجيح الثالثة لمنتخب بلاده.

وبذلك ضرب منتخب فرنسا موعدا في الدور قبل النهائي لـ”يورو 2024″، مع منتخب إسبانيا الذي تغلب بدوره على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، يو الثلاثاء في ميونيخ.