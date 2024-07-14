أوروغواي تهزم كندا وتنال برونزية كوبا أمريكا 2024

توج منتخب أوروغواي بالميدالية البرونزية في بطولة كوبا أمريكا 2024، بفوزه على كندا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم الأحد بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وبادرت أوروغواي لافتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة بواسطة رودريغو بنتانكور من تسديدة قوية، قبل أن يعادل إسماعيل كوني النتيجة لكندا بعد 14 دقيقة.

وفي الدقيقة 80، تقدمت كندا عندما سدد كوني كرة قوية من مدى بعيد نجح الحارس روشيت في إبعادها لكن جوناثان ديفيد أرسل الكرة المرتدة إلى داخل الشباك.

وأدركت أوروغواي هدف التعادل من خلال هدافها التاريخي لويس سواريز الذي نجح في الوصول لتمريرة زميله خوسيه ماريا خيمنيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وأحرز هدفه الدولي رقم 69.