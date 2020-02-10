أوسكار.. فيلم «الطفيلي» الكوري يدخل تاريخ السينما

الطفيلي فيلم غير ناطق بالإنكليزية يحصل على هذه الجائزة الرفيعة [ارم نيوز]

توّج حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليل الأحد، والذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في مسرح ”دولبي“ بلوس أنجلوس، صناعة السينما ونجومها بجائزته التي تعد الأرقى والأهم لصناع هذا العالم الترفيهي.

فاز الفيلم الكوري الجنوبي الاجتماعي الساخر ”طفيلي“ (باراسايت) بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليصبح أول فيلم غير ناطق بالإنكليزية يحصل على هذه الجائزة الرفيعة.

وحصد الفيلم الذي يتناول الهوة بين الأغنياء والفقراء في سول الحديثة، 4 جوائز أوسكار، شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونج جون هو وأفضل فيلم روائي دولي.

وحقق الفيلم إيرادات جيدة في دور السينما بعد أن حصد أكثر من 161 مليون دولار بأنحاء العالم من بينها 30 مليونا في أمريكا الشمالية.

وغيرت أكاديمية فنون وعلوم السينما هذا العام اسم الجائزة من أفضل فيلم أجنبي إلى أفضل فيلم روائي دولي لتعكس المزيد من الإيجابية والشمول تجاه الأفلام المنتجة خارج هوليوود.

فاز الكوري الجنوبي بونج جون هو بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن الفيلم الاجتماعي الساخر ”طفيلي“ (باراسايت)، ليصبح أول كوري جنوبي يفوز بإحدى جوائز الأوسكار.

وتفوق بونج (50 عاما) على مخرجين مخضرمين منهم: مارتن سكورسيزي، وكوينتن تارانتينو بفيلمه الناطق باللغة الكورية.

فازت رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم ”جودي“ خلال حفل توزيع الأوسكار، وذلك عن تجسديها دور المغنية الأمريكية الراحلة جودي جارلند.

وهذه ثاني جائزة أوسكار تفوز بها زيلويجر (50 عاما) من بين 4 ترشيحات.

وحصدت زيلويجر عن هذا الدور جائزة جولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

فاز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”الجوكر“، وذلك للمرة الأولى في مشواره الفني.

وحصل فينيكس على الجائزة عن أدائه المرعب كشخص وحيد منعزل يصبح أحد أشهر أشرار كتب الرسوم المصورة بالعالم ”الجوكر“.

وفاز فينيكس (45 عاما) بالجائزة بعد أن رشح لها 3 مرات سابقا، ليتوج بذلك موسما حافلا بالجوائز حصد فيه كل الجوائز الكبرى عن الدور.

فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم ”قصة زواج“ (ماريدج ستوري).

وهذه هي أول جائزة أوسكار تفوز بها ديرن (52 عاما) خلال حياتها المهنية الممتدة لأكثر من أربعين عاما عن دورها كمحامية طلاق.

وكانت ديرن واحدة من أبرز المرشحات للجائزة بعد فوزها بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة وجائزة نقابة ممثلي الشاشة أفضل ممثلة مساعدة.

فاز فيلم ”مصنع أمريكي“ (أمريكان فاكتوري) بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.

ويتناول الفيلم ما حدث لمجموعة من عمال السيارات بولاية أوهايو، والذين تم تسريحهم خلال ركود عام 2008.

وهذا الفيلم -أيضا- باكورة إنتاج شركة ”هاير جراوند“، التي أسسها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عام 2018. وهو من إخراج جوليا رايشرت وستيفن بوجنار.

فاز فيلم ”قصة لعبة الجزء الرابع“ (توي ستوري 4) بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز. وهو فيلم رسوم متحركة من تصميم شركة ”بيكسار“ ومن إنتاج شركة ”والت ديزني“، بدأ أول أجزائه في عام 1995.

ولعب الدور الرئيس عن شخصية اللعبة ”وودي“ طوال أجزاء السلسلة، الممثل المخضرم توم هانكس.

ويعتبر فيلم حكاية لعبة (Toy Story) أول فيلم متكامل صنع بأكمله باستخدام الحاسوب.

براد بيت.. أفضل ممثل مساعد عن فيلم ”ذات مرة في هوليود“ فاز الممثل الأمريكي براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن تأديته دور ممثل بديل في ”وانس ابون ايه تايم..إن هوليوود“ من إخراج كوينتن تارانتينو.

وقد تفوق براد بيت في هذه الفئة على جو بيشي وآل باتشينو،، وكلاهما في فيلم ”ذي آيريشمان“ لمارتن سكورسيزي وأنطوني هوبكينز (ذي تو بوبس) وتوم هانكس عن ”ايه بيوتفل داي إن ذي نيبرهود“.

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