أوسيك يهزم فيوري بالنقاط محرزاً أوّل لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل

في نزال تاريخي للوزن الثقيل بالرياض، صباح الأحد، هزم الاوكراني أولكسندر أوسيك غريمه الإنجليزي تايسون فيوري “بالقرار المنقسم”، ليصبح بطل العالم بالوزن الثقيل “بلا منازع”.

وخلال النزال المثير في “كينغدوم أرينا” بالرياض، حضرته شخصيات معروفة مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والإنجليزي ستيفن جيرارد، حسم الأوكراني النزال بعد انتفاضة في الجولات الأخيرة.

وقرر 2 من الحكام منح اللقب لأوسيك، بينما منح الحكم الثالث النقاط لفيوري، لينتصر البطل الأوكراني بالقرار المنقسم.

وبهذه النتيجة، تعرض فيوري لهزيمته الأولى في مشواره الاحترافي بالملاكمة، بينما حافظ أوسيك على سجله الخالي من الهزائم.

وبالرغم من الروحة الرياضية العالية التي أظهرها الملاكمين، بعد انتهاء النزال فورا، حيث أشاد فيوري بزميله أوسيك وهنأه على الفوز، إلا أن الإنجليزي لم يتقبل الهزيمة لاحقا.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، أصر فيوري على إنه الأحق بالفوز. وقال فيوري: “أعتقد أنني فزت بهذا النزال.. أعتقد أنه فاز ببعض الجولات، لكنني فزت بمعظمها”.

وأضاف: “أعتقد أن كلانا خاض معركة جيدة، قدمنا أفضل ما يمكننا القيام به. لكن كما تعلمون، فإن بلاده في حالة حرب. الناس يقفون إلى جانب البلاد التي تتعرض للحرب”.

وأثارت تصريحات فيوري الجدل، حيث لمح إلى أن تعاطف الحكام مع أوسيك بسبب الحرب في أوكرانيا، كان السبب الرئيسي لاعتباره منتصرا. وعاد فيوري ليشدد: “سأؤكد لكم مجددا، أنا من فزت هذا النزال”.