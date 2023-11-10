أوضاع غزة والانتخابات الليبية.. محور لقاء «المنفي» بالرئيس الفرنسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الخميس، بقصر الإليزيه في باريس، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش منتدى السلام الذي يُقام في العاصمة باريس.

وبحث اللقاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف الإسرائيلي على القطاع يومه الـ34، وتوحيد الجهود لهدنة إنسانية تمهيداً لوقف مستدام للعمليات العسكرية.

كما تم التطرق إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا، والترحيب بما توصلت إليه لجنة 6+6 باعتماد القوانين الانتخابية، والتأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة والتي ما زالت محل خلاف، وبما يؤدي إلى إقامة إنتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، بالإضافة لدعم عمل لجنة 5+5، تمهيداً لتوحيد المؤسسة العسكرية في كافة أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.