أوضاع مزرية لليبيين في أوكرانيا والسفارة لا تتدخل

ألقت جائحة فيروس كورونا بظلالها على الجالية الليبية المُقيمة في أوكرانيا.

وبحسب ما أفاد أحد المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا لـ«عين ليبيا»، فإن الجالية الليبية في أوكرانيا من طلبة ومُقيمين تقطعت بهم السُبل بسبب جائحة كورونا، حيث أن أغلب الطلبة لا يستطيعون الرجوع إلى الوطن خوفاً من أن تُقفل إقامتهم، وبسبب امتحاناتهم المقرر إجراءها في شهر يونيو القادم.

وأوضح المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أغلب المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا زوجاتهم أوكرانيات الجنسية ولا يستطيعون الرجوع إلى الوطن بسبب منع السفر المفروض على الأوكرانيين.

وهذا وتواصلت الجالية مع السفارة الليبية في أوكرانيا، وأفاد مسؤولو السفارة بأنه لا يوجد حل لديهم ليقدموه.

وأشار المواطن الليبي إلى أن الجامعات تُطالب من الطلبة الليبيين أقساط الدراسة أو الفصل بالرغم من إيقاف الدراسة حالياً في أوكرانيا.

وتابع المواطن يقول: ” نحن لا نملك حتى قوت يوم واحد وعائلات هنا ليس لديهم ثمن حليب لطفلة، والسفارة تعاقدت مع شركة حماية أوكرانية لمنع تظاهر الجالية أمام السفارة.. تقطعت بنا السبل بمعنى الكلمة وأصبحنا نأخذ في مساعدة من السفارة الكويتية لأن الوضع أكثر من سيء وأمس 5 شباب أخرجوهم من الشقة و حاليا نائمين في مسجد وجميع موظفي السفارة الليبية لا حياة لمن تنادي”.

هذا وأصدرت الجالية الليبية في أوكرانيا بياناً بشأن الأوضاع التي يمرون بها بسبب جائحة كورونا.

وفيما يلي النص الكامل للبيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه:

بيان الجالية الليبية في أوكرانيا

السلام عليكم ورحمتة الله وبركاته

(نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء)

أما بعد:

من الجالية الليبية في أوكرانيا: رسالة من الجالية الليبية إلى وزارة الخارجية وإلى لجنة الأزمة في ليبيا، وإلى وزارة الصحة، ووزير التعليم، ولجنة الأزمة، إلى رئيس لجنة الأزمة الليبية في أوكرانيا.

كما أنه لا يخفى عن سيادتكم الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا من حروب ودمار في الوقت الحالي الذي نثمن فيه وجودكم وجهودكم المبذولة اتجاه المواطنيين الليبيين العالقيين غير الراغبين في العودة في دولة أوكرانيا ونظراً لانتشار جائحة فايروس كورونا الّذي قام بشل حركة السير في المطارات العالمية، وكذالك توقف الحوالات المالية التي كانت تأتي إلينا من ذوينا في ليبيا و نظراً للظروف الصعبة والكارثية التي تمر بها الجالية الليبية بشكل عام للدارسيين والمقميين في دولة أوكرانيا وأنتم تعلمون أنه الظروف صعبة جداً لجميع الجالية الليبية، وتوقف العمل، وارتفاع سعر الدولار وإغلاق المصارف في ليبيا والحقيقة الوضع أسوأ من الكارثي وأنتم تعرفون هذا الوضع الكارثي الذي نمر به كطلاب وعائلات المقيمة في أوكرانيا وليسوا على حساب الدولة الليبية وأنتم تعرفون جيداً أنا شهر رمضان المبارك على الأبواب، لذالك نود منكم المساعدة والوقوف معنا في هاذه المحنة وبشكل عاجل جدآ بتوفير منح مالية لإكمال باقي مشوارنا العلمي داخل الجامعات الأوكرانية والتزامات للغير الدارسين وحالتهم الصعبة جداً مع عائلاتهم، وتوفير منح لتسديد الإيجار لكل الطلاب والعائلات الموجودة في أوكرانيا وخاصةً الذين ليس لهم مكان يقيمون به وهم الأن يقيمون مع أفراد من الجالية الليبية لعدم توفر السيولة لهم.

وإننا نحن الجالية الليبية نريد منكم وبشكل عاجل كلاً من:

1- توفير قيمة مالية للعائلات المقيمة في أوكرانيا لتجاوز الصعاب.

2- توفير مبلغ مالي للطلبة الدارسيين على حسابهم الخاص حتى يتجاوزوا المحن، وكما تعلمون أن الحجر الصحي يحتاج إلى توفير مبالغ مالية لتوفير حجر صحي مناسب.

حفظ الله ليبيا ولكم مناجزيل الشكر والعرفان.

الجالية الليبية في أوكرانيا بكل أطيافها ومكوناتها.

اقترح تصحيحاً