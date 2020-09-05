أوغلو: أحبطنا أمل فرنسا في استيلاء حفتر على طرابلس

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، إن بلاده أحبطت الأمل الفرنسي في أن يستولي حفتر على العاصمة طرابلس، وذلك بعد تقديمها الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني وفق مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة العام الماضي بين البلدين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أوغلو قوله في تصريحات، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصبح في حالة هستيرية، بعد تطورات الصراع في ليبيا وسوريا، إلى جانب النزاع على الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حسب وصفه.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في أغسطس الماضي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلحق الضرر ببلاده من خلال محاولة إثبات نفسه عبر دعم خليفة حفتر.

وأضاف: “أينما تذهبون تجدون ماكرون حجر عثرة بين أقدامكم.. فأنت تتحدث عن شخص يحاول أن يثبت نفسه، ويجعل بلاده تدفع الثمن في هذا السبيل”.