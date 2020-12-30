أوغلو: اتفقنا مع أمريكا على تشكيل فريق عمل مشترك بشأن «إس-400» والمباحثات قد بدأت

وزير الخارجية التركي قال إن بلاده بدأت المباحثات مع الجانب الأمريكي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية، إس-400، وعقوبات واشنطن ضد أنقرة، المترتبة عليها.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، “اتفقنا مع الجانب الأمريكي على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن قضية إس -400″، منوها بأن مجموعة العمل لم تتشكل بعد، لكن المحادثات بين الخبراء كانت قد بدأت.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن تشاووش أوغلو أعرب عن استعداد أنقرة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأعرب عن أمله في أن تفعل إدارة بايدن الشيء نفسه.

أما بالنسبة للجانب الفرنسي فأكد أوغلو أن تركيا لا يمكن أن تظل صامتة أمام الأقوال والأفعال التي تصدر ضدها من جانب فرنسا، لكنه نوه بأن سفيري البلدين يعملان على تطبيع العلاقات.