أوغلو: تركيا لم تتلق طلبًا من حكومة «الوفاق» لتقديم دعم عسكري لكنها مستعدة لفعل ذلك

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن ليبيا لم تُقدم طلبا لبلاده بشأن تقديم دعم عسكري لها أو إرسال جنود لمواجهة قوات حفتر، لكنها مستعدة لفعل ذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في العاصمة القطرية، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

وتطرق “أوغلو” إلى موضوع التعاون العسكري المحتمل بين أنقرة وطرابلس، على خلفية إعلان خليفة حفتر، الخميس الماضي، ما أسماها بـ”ساعة تحرير طرابلس” وبدء التقدم نحو وسطها.

وردًا على سؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الطلب، قال أوغلو:

لا، ليس بعد.

وفي هذا الصدد ذكّر “تشاووش أوغلو” بأن بلاده وقعت مؤخرا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني، تقضي إحداهما بالتعاون الأمني بين البلدين.

وأضاف يقول:

حتى الآن، لن نتلق طلبا بخصوص تقديم دعم عسكري في ضوء تهديدات حفتر، لكن إذا طلبت الحكومة الليبية تقديم هذا الدعم، فتركيا ستنظر في طلبها وهي مستعدة لتقديم المساعدة عند الضرورة.

يأتي ذلك في حين التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، بحضور وزير الخارجية محمد طاهر سيالة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر إقامة السراج، تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما بحث الجانبان الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. محتوى ذو صلة خارجية «الوفاق» تبحث أوجه التعاون في عدد من المجالات مع قطر

يُشار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن بلاده مستعدة لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.

وأضاف أردوغان في حديث لقناة “تي آر تي” التركية، الاثنين:

إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل،، ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن،، وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا.

وأوضح أردوغان أنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما المزمع عقده في إسطنبول يوم 8 يناير المقبل، ليبحث معه الوضع في ليبيا.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله بأن يُعيد بوتين نظره بشأن خليفة حفتر، مُحذرا من أن ليبيا قد تتحول إلى سوريا أخرى، إن لم يحدث ذلك، حسب وصفه.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، قال أردوغان إن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مضيفا أن تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف أنه أعرب لرئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” عن استعداد أنقرة لفتح قنوات حوار، ورغم ذلك قال إن طرد اليونان السفير الليبي فضيحة دولية، وأثينا ستدفع ثمن أفعالها على الساحة الدولية، وفق قوله.

وأكد أردوغان أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تُحافظ على حقوق الدولتين وقد تم إرسال نصها للأمم المتحدة.