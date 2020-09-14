أوغلو: جهود تُبذل للتخلص من حفتر في ليبيا وخارجها

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن وجود جهود للتخلص من خليفة حفتر في ليبيا وخارجها، وفق قوله.

ونقلت موقع “عربي 21” عن الوزير التركي تأكيده، اليوم الاثنين، أن بلاده تؤيد وقفا دائما لإطلاق النار في ليبيا.

وفي لقاء خاص على قناة “NTV” التركية، أشار أوغلو إلى أن التدخل التركي في ليبيا، ساهم في موازنة الحرب الأهلية دون أن تتحول إلى حرب شوارع، ورجّحت الكفة على الأرض لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أن خليفة حفتر لا يعترف بمبادرة وقف إطلاق النار، ويُطلق الصواريخ ويقوم ببعض الاختراقات، ولكن هناك وقف فعلي لإطلاق النار ميدانيا.

كما أشار إلى أن جهودا تُبذل للتخلص من حفتر في ليبيا وخارجها، دون أن يكشف عن مزيد من التفاضيل.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن المجتمع الدولي وليبيا مدينان لتركيا بالكثير، حسب قوله.

وأضاف أنه “إذا تحولت الحرب الأهلية إلى حرب شوارع، فمن الممكن أن تستمر لعقود ويموت الملايين من الناس”.

وشدد الوزير التركي على أن هدف بلاده في ليبيا هو “وقف دائم لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية” ، مشيرا إلى أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة ذاتها.

وأكد أن بلاده غير منزعجة من تطوير فرنسا لعلاقتها مع الحكومة الشرعية في ليبيا وهي خطوة بالاتجاه الصحيح.

وأردف يقول: “ما يزعجنا هو الدعم الفرنسي للانقلابي حفتر، ما يزيد من حدة التوتر”.