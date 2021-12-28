أوغلو: «حفتر» رغب في زيارة تركيا واشترط مقابلة «أردوغان»

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع الحكومة الشرعية في ليبيا وتريد حلا شاملا في البلاد.

وأشار الوزير التركي إلى أنهم توصلوا إلى هذا التفاهم منذ البداية لكن لسبب ما ابتعدت المنطقة الشرقية قليلا عن تركيا لأن أجندتهم كانت مختلفة.

وأضاف أوغلو في اجتماع تقييمي لسياسة تركيا الخارجية خلال 2021 بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، أن خليفة حفتر وعقيلة صالح تلقيا دعوات لزيارة تركيا، وقال إن صالح أراد القدوم إلى تركيا عدة مرات وتم تحديد المواعيد ثم تراجع حسب قوله.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن حفتر أراد القدوم إلى تركيا مرة واحدة واشترط مقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن الأخير رفض هو ونائبه فؤاد أقطاي، وقالا إن خليفة حفتر ليس محاورا لهم وليس مفوضا في ليبيا.

وتابع أوغلو: “وبذلك لم يأت ولو زار تركيا كنا مستعدين للقائه”.

وأشار الوزير التركي إلى اجتماعات موسكو والجهد الذي بذل لتوحيد رؤى الأطراف في ليبيا وإقناع حكومة الوفاق الوطني في ذلك الوقت، لكن خليفة حفتر لم يوافق مما أثار استياء الروس لدرجة كبيرة الذين نظموا هذه الاجتماعات واطلعوا على موقف حفتر.

ونوه أوغلو إلى أن الخطوط الجوية التركية ستبدأ رحلاتها إلى ليبيا وسيعاد فتح السفارة التركية عندما تكون الظروف مناسبة، مضيفا أن السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز سيتوجه إلى المنطقة الشرقية وسيجري اتصالات هناك في الأيام المقبلة.