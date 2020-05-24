أوغلو: خطواتنا بليبيا منعت تحول الصراع لحرب أهلية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن خطوات تركيا في ليبيا غيرت الموازين، وحالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية، حسب قوله.



ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوغلو قوله، في حديث لقناة تلفزيونية محلية، إن وجهات نظر بلاده وبريطانيا تتطابق حيال قضايا دولية وإقليمية، بينها الأزمة الليبية.

وأضاف: “الجميع يُقر بأننا غيرنا الموازين عبر خطواتنا في ليبيا، وإلا لكان الصراع تحول إلى حرب أهلية وحرب شوارع، وأصبح كارثة بالنسبة لليبيا”.

وتابع: ” إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم في ليبيا، فهذا بفضل تركيا”

وأكد الوزير التركي على أن بريطانيا أيضا تدعم الحكومة الشرعية والمسار السياسي في ليبيا، مثلما تفعل تركيا.

وشدّد على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي، وأنه يتعين على خليفة حفتر إدراك ذلك.

هذا وعبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال وتأثيره على المدنيين في ليبيا.



جاء ذلك في رسالة بعثها أمس الأحد، إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

ودعا الوزير البريطاني جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة على وجه السرعة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكد أن المملكة المتحدة ملتزمة تمامًا بمساعدة ليبيا على رسم طريق الاستقرار.