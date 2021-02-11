أفاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر اليوم الخميس، عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال تشاووش أوغلو: ” قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى.. وأهنئ الشيخ تميم على قيادته لهذه المرحلة”.

وأضاف أنه نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره آل ثاني.

وتأتي الدوحة كمحطة أخيرة لجولة الوزير التركي الخليجية والتي شملت الكويت وسلطنة عُمان.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن العلاقات مع قطر تتعزز وتتطور في كافة المجالات، مشيرا انهما يتعاونان معا لحل مشاكل المنطقة بالطرق السلمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب لقاء ثنائي بالدوحة.

وأعرب عن سعادته لتواجده في قطر الشقيقة والصديقة، محطته الأخيرة في الجولة الخليجية.

وأضاف: “بعد الاجتماع الأخير للجنة الاستراتيجية العليا، استعرضنا القرارات المتخذة في ذلك اليوم والخطوات التي سنتخذها بعد ذلك. يسعدني أن أقول إن العلاقات التركية القطرية تزداد قوة وتطورا في كافة المجالات مع مرور كل يوم”.

وأفاد بأنهم سيواصلون العمل معا لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمارات.

وأبدى سعادته برؤية قطر تزداد قوة يوما بعد يوم، مشيرا إلى التحضيرات الناجحة لكأس العالم 2022.

ولفت إلى ترحيب بلاده الكبير بعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي بين قطر ودول الخليج الأخرى، معربا عن شكره للكويت على جهودها بهذا الشأن.

وتابع: “هذه بداية مهمة، لكن آمل أن تعود العلاقات بين هذه الدول الشقيقة إلى طبيعتها بشكل كامل في الفترة المقبلة”، مؤكدا أن رفع الحظر والقيود يعد بداية مهمة.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنهم يرون استقرار وأمن وازدهار منطقة الخليج، من استقرارهم وأمنهم.

واستطرد: “نرغب في دفع العلاقات قدما، سواءً على الصعيد الثنائي مع جميع دول المنطقة، أو مع المنظمات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي”.

وشدد الوزير على ضرورة بذل الجهود لإنهاء المشاكل الأخرى في المنطقة.