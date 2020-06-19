أوغلو: لا شرعية لحفتر في ليبيا وسنواصل دعمنا للحكومة الشرعية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن خليفة حفتر “لا شرعية له في ليبيا، لذلك يجب ألا يجلس إلى طاولة التفاوض”.

ونقلت قناة “تي أر تي عربي” عن أوغلو قوله، خلال مقابلة تلفزيونية الخميس، إن الجهود المبذولة خلال مباحثات برلين وموسكو لإعلان وقف إطلاق نار باءت بالفشل بسبب موقف حفتر.

وأضاف: “ليس لحفتر أي صلاحية وبالأساس لا شرعية له”.

وبيّن أن “شخصاً انقلابياً مثل حفتر يريد الاستيلاء على البلد والسلطة، عوضاً عن وقف إطلاق النار، يجب ألا يكون طرفاً في طاولة التفاوض، وينبغي عدم مخاطبته”.

وأشار أوغلو إلى أنه “من الممكن توسيع نطاق التعاون الأمني مع الحكومة الليبية في المرحلة المقبلة”.

وشدّد على أن تركيا ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وتابع: “في الماضي كانت لدينا اتفاقية تعاون عسكري، وكانت لدينا مذكرة تفاهم، ولقد قمنا بتحديث إحداها، ووقَّعنا عليها من جديد، ووقعنا في اليوم نفسه الاتفاقية الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية”.

وأردف يقول: “من الممكن توسيع نطاق هذا التعاون في المرحلة المقبلة، وبمجرد توسيعه تُمْكن أيضاً مراجعة نطاق الاتفاقية وتوسيعه، إذ يمكن تعديلها حسب الحاجة”.

هذا وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق الخميس، وجود تقارب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته بتقنية “مؤتمرات الفيديو” في ندوة نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي (غير حكومية مركزها الولايات المتحدة).

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوغلو قوله، إن العلاقات التركية الأمريكية تشهد تقدما وتراجعا على فترات عبر الزمن، إلا أن أنها اكتسبت بعدا جديدا مؤخرا في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأوضح تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة باشرت باتخاذ دور أكثر فعالية في ليبيا.

وأشار إلى أن “الرئيس أردوغان اقترح أن تعمل أنقرة وواشنطن سوية بخصوص ليبيا، وقابل ترامب المقترح بإيجابية”.

وأضاف: “وعليه، فقد تلقينا تعليمات للعمل المشترك في هذا البلد (ليبيا) على مستوى وزارتي الخارجية، والدفاع، فضلا عن الاستخبارات”.

وأكد على أهمية العمل المشترك بين تركيا والولايات المتحدة في سبيل إحلال الاستقرار بالمنطقة، وتأمين مستقبل أفضل لليبيا، وفق قوله.