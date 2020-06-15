أوغلو: نعمل مع روسيا على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة وموسكو اتفقتا على مواصلة المباحثات التقنية من أجل أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا ثابتاً ومتيناً.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن أوغلو قوله، في تصريحات صحفية، أنه “تباحثت مع لافروف هاتفيا مرتين بالأمس، وكان هناك اتفاق في وجهات النظر على مزيد من المباحثات للخروج بنتائج أفضل على المدى البعيد”.

وأضاف: “اتفقنا مع الجانب الروسي على مواصلة المباحثات التقنية من أجل أن يكون وقف إطلاق النار المقبل في ليبيا ثابتا ومتينا”.

وأكد تشاووش أوغلو: “لا يوجد بين تركيا وروسيا خلاف حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالملف الليبي”.