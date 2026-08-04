أوغندا تدشن نصباً تذكارياً لـ«شقيق نتنياهو».. ما القصة؟

دشن الجيش الأوغندي نصبًا تذكاريًا ليوناتان نتنياهو، الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موقع مطار عنتيبي الذي شهد عام 1976 عملية تحرير رهائن نفذتها قوات كوماندوز إسرائيلية، وقتل خلالها الضابط الإسرائيلي أثناء قيادته القوة المشاركة في العملية.

وكشف قائد الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا عن التمثال الذي يجسد يوناتان نتنياهو حاملًا بندقية هجومية، موضحًا أنه أصدر قرار إقامة النصب تكريمًا لما وصفه بشجاعة الضابط الإسرائيلي خلال عملية عنتيبي.

وأقيمت مراسم التدشين خارج مبنى مطار مدينة عنتيبي، بحضور عدد من الإسرائيليين بينهم رجل الأعمال باراك أورلاند، في المكان الذي قتل فيه اللفتنانت كولونيل يوناتان نتنياهو أثناء قيادته القوة الإسرائيلية التي نفذت عملية تحرير 106 ركاب احتجزوا رهائن على متن طائرة تابعة لشركة “إير فرانس”.

وقال قائد الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا خلال مراسم الكشف عن النصب: “لا يقف هذا النصب اليوم تخليدًا لذكرى جندي متميز فحسب، بل تكريمًا أيضًا للقيم التي جسدها، وهي الشجاعة في مواجهة الخطر، والالتزام الراسخ بحماية الأبرياء، والتفاني في أداء الواجب”.

ويعد الجنرال موهوزي كاينيروغابا الابن الأكبر للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وينظر إليه على نطاق واسع باعتباره خليفته المحتمل في قيادة البلاد.

وكان يوناتان نتنياهو، الذي حمل رتبة لفتنانت كولونيل، القائد الميداني للعملية الإسرائيلية لتحرير الرهائن في عنتيبي، وهو الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي قتل خلال العملية التي نفذت عام 1976.

وبدأت أزمة الرهائن بعد اختطاف طائرة تابعة لشركة “إير فرانس”، حيث قام الخاطفون، ومن بينهم فلسطينيان وألمانيان، بفصل عدد من الركاب اليهود والإسرائيليين عن بقية المسافرين، وهددوا بقتلهم في حال عدم استجابة إسرائيل لمطالبهم المتعلقة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وفي ذلك الوقت، كان الرئيس الأوغندي الراحل عيدي أمين قد قطع العلاقات مع إسرائيل، وكان من الداعمين للقضية الفلسطينية، فيما تغيرت طبيعة العلاقات بين البلدين لاحقًا، إذ ترتبط أوغندا وإسرائيل حاليًا بعلاقات دبلوماسية وتعاون في عدد من المجالات.

وتعد عملية عنتيبي، التي وقعت في يوليو 1976، واحدة من أشهر عمليات تحرير الرهائن في التاريخ الحديث، ونفذتها قوات كوماندوز إسرائيلية بعد احتجاز ركاب طائرة في مطار عنتيبي بأوغندا، وانتهت بتحرير معظم الرهائن ومقتل عدد من الخاطفين، إضافة إلى مقتل قائد القوة الإسرائيلية يوناتان نتنياهو.

وأصبحت العملية محطة بارزة في تاريخ العمليات العسكرية الخاصة، بسبب المسافة الطويلة التي قطعتها القوة الإسرائيلية لتنفيذ المهمة، والطريقة التي جرى بها التخطيط والتنفيذ لإنقاذ الرهائن المحتجزين خارج الأراضي الإسرائيلية.

In 1976, two Palestinian terrorists and two Germans hijacked an Air France flight and took many hostage, mostly Jews and Israelis.



Israel sent an elite team to rescue them in what is probably the most famous rescue operation of all time. It was led by Yonatan “Yoni” Netanyahu,… pic.twitter.com/Ow1tuCYqoA — Mor Edge Insight (@MorEdge_Insight) August 2, 2026

Uganda Honors Yoni Netanyahu with Historic Entebbe Statue on 50th Anniversary of Daring Raid



A statue of Lieutenant Colonel Yonatan “Yoni” Netanyahu, the only Israeli soldier killed during the 1976 Entebbe hostage rescue, was unveiled Saturday at the historic old terminal of… pic.twitter.com/tfiKt9mPRl — Orlando Andy Wilson (@artfulgypzy) August 2, 2026