أوغندا.. مروحية عسكرية تختطف مرشحاً للرئاسة!

أعلن حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض في أوغندا أن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، بوبي واين، تعرض للاختطاف بواسطة مروحية عسكرية بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات.

وقال الحزب في منشور على موقع “إكس” الجمعة، إن المروحية هبطت في مجمع واين واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة. وذكر منشور آخر أن عناصر أمن النظام قطعت التيار الكهربائي عن منزل واين وهاجمت حراسه، محاولين اقتحام المنزل بالقوة.

ولم يُمكن التحقق من صحة هذه الادعاءات بشكل مستقل، إذ تم حظر الوصول إلى الإنترنت في أوغندا منذ مساء الثلاثاء الماضي، كما منعت الحكومة الصحفيين من تغطية الاحتجاجات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم الخميس.

وكان بوبي واين قد أشار سابقًا إلى أنه لم يتمكن من مغادرة منزله، وأن مندوبي فرز الأصوات في حملته الانتخابية تعرضوا للاختطاف في المناطق الريفية قبل بدء التصويت، وهو ما أعاق جهوده لمنع مخالفات انتخابية، بما في ذلك ملء صناديق الاقتراع بأصوات منافسه.

ويأمل واين في إنهاء حكم الرئيس يوري موسيفيني المستمر منذ أربعة عقود، بينما شهدت الانتخابات انتشار قوات الجيش وتشديد التواجد الأمني خارج منزله بالقرب من العاصمة كمبالا.

وأظهرت نتائج فرز جزئي للأصوات تصدر الرئيس موسيفيني بفارق واضح، إذ حصل الرئيس الحالي على 75% من الأصوات التي تم فرزها من نحو 60% من مراكز الاقتراع، بينما حصل واين على نحو 21%، بحسب رئيس اللجنة الانتخابية سيمون بياباكاما.

هذا ويحكم الرئيس يوري موسيفيني أوغندا منذ عام 1986، وسعى خلال عقود حكمه إلى تعديل الدستور للسماح له بالترشح لولايات إضافية.

وتشهد البلاد توترات مستمرة بين النظام والمعارضة خلال كل انتخابات، حيث تتكرر اتهامات بالانتهاكات الأمنية وقمع حرية التعبير.