أوكار الموت في أجدابيا.. تفكيك أخطر شبكة لـ«الاتجار بالبشر»

أعلنت مديرية أمن أجدابيا عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية موسعة أسفرت عن تفكيك تشكيل عصابي متورط في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى تحرير 120 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، وضبط قوارب ومعدات تُستخدم في عمليات التهريب عبر البحر.

وقالت المديرية إن الواقعة بدأت عقب بلاغ من اللواء 166 مشاة حول العثور على ثلاث جثث على شاطئ البحر في المنطقة الساحلية القريبة من منطقة بشر، إلى جانب قارب جرفته الأمواج إلى الشاطئ، حيث عُثر بداخله على جوازات سفر تعود لمهاجرين من الجنسية البنغلاديشية والمصرية.

وبحسب بيان المديرية، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف مدير أمن أجدابيا اللواء الدكتور امبارك مصطفى بوحرارة، حيث جرى تكليف مركز شرطة بشر وقسم التحريات العامة بمتابعة القضية وجمع المعلومات.

وخلال عمليات البحث، تم الاشتباه في شخص من الجنسية المصرية أثناء تواجده في المنطقة، وتبين بعد ضبطه أنه كان محتجزًا داخل أحد أوكار التهريب قبل أن يتمكن من الفرار، وأفاد خلال التحقيقات بتفاصيل تتعلق بوجود شبكة منظمة لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم تمهيدًا لتهريبهم عبر البحر.

وأوضحت المديرية أن المهاجرين كانوا يُحتجزون داخل أماكن مغلقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، حيث يتعرضون للتعذيب والابتزاز المالي عبر تصويرهم وإرسال المقاطع إلى ذويهم، قبل نقلهم في قوارب بدائية تُستخدم في رحلات غير آمنة باتجاه أوروبا.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجثث التي عُثر عليها تعود لمهاجرين كانوا ضمن مجموعة محتجزة في أحد الأوكار، قبل أن يفارقوا الحياة في ظروف وصفت بالمأساوية، فيما جرى التعرف عليهم من خلال إفادات أحد الناجين.

وبعد عمليات تحرٍ استمرت نحو 15 يومًا، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة عدة مواقع في شرق وغرب منطقة بشر، أسفرت عن تحرير 120 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وضبط ستة قوارب، بينها ثلاثة قيد التصنيع بنسبة إنجاز متقدمة.

كما كشفت المداهمات عن مصنع متكامل داخل أحد الأوكار يُستخدم في تصنيع قوارب التهريب، مجهز بآلات ومواد خام، إضافة إلى قارب كبير قيد التجهيز كان معدًا لعمليات تهريب جديدة عبر البحر.

وأكدت المديرية أنها أحالت القضية إلى النيابة العامة، التي أصدرت أوامر بضبط وإحضار عناصر التشكيل العصابي الفارين، مع استمرار التحقيقات لتتبع بقية المتورطين.