أوكرانيا.. انتقادات حادة تطال «زيلينسكي»: توقعوا منه عملاً استفزازيا!

وسط التقارب الروسي الأميركي الذي بدا جلياً خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد القمة الرفيعة التي عقدت أمس الثلاثاء في السعودية، تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموجة انتقادات حادة وسط تشكيك بقدراته.

إذ اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن زيلينسكي مستعد لتنفيذ أي عمل استفزازي من شأنه تعطيل تسوية الصراع الأوكراني ومواصلة الحرب حتى آخر أوكراني.

كما أضاف كاتبا في تعليق عبر موقع “فكونتاكتي” الروسي، اليوم الأربعاء، “لقد تمت محاصرة الفأر، ويمكن أن يكون سلوكه غير متوقع.. ففي مثل هذه الحالات، يمكن أن يشن هجوماً مضاداً”، حسب ما نقلت وكالة تاس.

وأردف أنه “يمكن توقع أي حركة استفزازية من قارض مرتجف.. بهدف تعطيل التسوية ومواصلة الحرب حتى آخر أوكراني”، وفق تعبيره.

أتى ذلك بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات أيضا للرئيس الأوكراني، مذكرا بأن شعبيته تراجعت، ومحملاً إياه مسؤولية الغزو الروسي لبلاده.

بدوره، أيد رئيس إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، الرأي القائل بأن فلاديمير زيلينسكي لا يرغب في تسوية الصراع في أوكرانيا.

وعلّق ماسك باستخدام رمز تعبيري يشير إلى 100% على منشور لأحد مستخدمي منصة “إكس”، جاء فيه أن “زيلينسكي لا يريد السلام، بل يريد الحرب والسلطة”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يشعر بثقة أكبر بشأن المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع في الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية.

وقال ترامب ردا على مطالبة زيلينسكي بمقعد على طاولة المفاوضات بين واشنطن وموسكو: “لقد كنت هناك (زيلينسكي) لمدة ثلاث سنوات.. كان يجب أن تنهيها في غضون ثلاث سنوات… ما كان يجب أن تبدأها أبدا”.

ويوم الثلاثاء، اختتمت في الرياض محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثل روسيا وزير خارجيتها سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، كما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.

وأكد سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي المواجهات بين البلدين، وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا.

كما أشار كيريل دميتريف المشارك بالمباحثات، إلى أن الحوار كان إيجابيا ومثمرا، واتسم بالاحترام المتبادل والندّية.

هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في مباحثات اليوم، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا، كما لفت روبيو إلى اتفاق واشنطن وموسكو على استئناف سفارتي البلدين عملهما بكامل طاقميهما.