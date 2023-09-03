«أوكرانيا» تتقدم في «زاباروجيا» وتسقط 22 مسيّرة روسيّة

أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد: أنها أحرزت تقدماً في هجومها المضادّ في مقاطعة “زاباروجيا” جنوب شرق البلاد، حيث اخترقت خطّ الدفاع الرّوسي الأوّل في المنطقة.

ونقلاً عن المصدر “الجزيرة نت” قال الجنرال “أولكسندر تارنافسكي”، قائد مجموعة القوات العملياتية والإستراتيجية الأوكرانية في منطقة تافريا: أن القوّات الأوكرانية بدأت تتراجع إلى خطّ الدّفاع الثاني الأقلّ تحصيناً في المنطقة.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم قوات “دنيبرو” في الجيش الروسي: أن وحداته تمكّنت من صدّ 4 هجمات للقوّات الأوكرانيّة في مناطق سكنيّة بـ”زاباروجيا”.

كما أعلنت قيادة منطقة الجنوب الأوكرانية: أنّ دفاعاتها الجويّة أسقطت اليوم الأحد 22 مسيّرة روسيّة من نوع “شاهد 131 و136” (إيرانيّة الصّنع) من مجموع 25 مسيّرة شنّت هجوماً استهدف المنطقة الجنوبيّة في مقاطعة “أوديسا”.

وأكّد الجيش الأوكراني: أنّ القصف الروسيّ استهدف مواقع صناعيّة مدنيّة؛ فيما أعلن الجيش الرّوسيّ: أنه قصف بالمسيّرات ميناء “ريني” على نهر الدانوب قرب الحدود مع “رومانيا”، مشيراً إلى أنّ الغارات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية.

وجاء هذا التطور بعد أيام من إعلان “كييف”: أنّ قواتها سيطرت على قرية “روبوتين” الإستراتيجية، وأنها تتجه إلى مدينة “توكمك” ضمن هجوم مضادّ باتجاه مدينتي “مليتوبول وبرديانسك” الأوكرانيتين الواقعتين جنوباً على بحر آزوف.

وأكّد الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”: أنّ قواته تتقدم في جبهات القتال، وذلك رداً على بعض التقارير الغربية التي أشارت إلى أنّ مسؤولين أميركيين عبّروا عن ضيقهم من بطء الهجوم المضادّ المستمرّ منذ الرابع من يونيو الماضي.

وتؤكّد “كييف”: أنّ قواتها تحرز تقدماً في “زاباروجيا” وكذلك في محيط مدينة “باخموت” بمقاطعة “دونيتسك” (شرق)، لكنها تقر في المقابل بتقدم القوات الروسية في محور “كوبيانسك” بمقاطعة “خاركيف” (شمال شرق).